Lo strudel con cicoria e mortadella è un piatto unico gustoso e facile realizzato con pasta sfoglia farcita con cicoria, mortadella e formaggio. Un rotolo versatile e veloce, perfetto per una cena informale, un buffet o un aperitivo! Lo strudel con cicoria e mortadella si può arricchire anche con ingredienti diversi, sostituendo magari la mortadella con lo speck e scegliendo i formaggi, semi stagionati, che vi piacciono. Unico consiglio: strizzate benissimo la cicoria dopo averla sbollentata, altrimenti l'acqua che fuoriuscirà in cottura rovinerà la consistenza e la fragranza dello strudel!

uovo per spennellare

mortadella in un unica fetta

PROCEDIMENTO

Pulite e mondate la cicoria, lavatela bene e lessatela in acqua bollente leggermente salata per 10-15 minuti. Scolatela, strizzatela bene e tritatela grossolanamente.

Raccogliete la cicoria in una terrina, aggiungete la mortadella e il formaggio tritati e amalgamateli. Stendete la pasta sfoglia, distribuitevi al centro il ripieno preparato.

Ripiegate leggermente verso l'interno tutte le estremità, quindi arrotolate la sfoglia per formare lo strudel. Sigillatelo bene e posizionatelo in uno stampo per plumcake rivestito di carta da forno. Sbattete l'uovo insieme a un goccio d'olio e spennellate la superficie dello strudel.