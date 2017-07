Spigola (branzino) in crosta di patate

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La spigola in crosta di patate è un secondo piatto di pesce semplice e leggero, oltre che veloce da preparare. La spigola in crosta di patate viene infornata intera e privata solo delle interiora, perfetta per cuocere in un involucro saporito di patate, pomodori e aromi. Se siete incerti sulla cottura della spigola in crosta di patate, provate a rimuovere la pinna alla base laterale della testa: se verrà via con facilità la spigola sarà cotta. Potete, in alternativa, eliminare la spina dorsale della spigola e cuocere e condire direttamente i filetti ricavati.