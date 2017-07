Spezzatino d'agnello con sedano bianco e tartufo

PROCEDIMENTO

Parare la polpa d'agnello e tagliarla a cubi regolari di circa 3 centimetri. Con le parature d’agnello versare in una padella con l’olio caldo, cipolla, salvia, timo, e fare rosolare dolcemente.

Sfumare con il vino bianco e il brodo vegetale e lasciare bollire per alcuni minuti, filtrare le parature d’agnello e le verdure e mettere in una casseruola la salsa ottenuta. Portare la salsa alla consistenza desiderata e aggiustare di sale e pepe.

A parte, sbianchire il sedano tagliato a losanghe per alcuni minuti e riporre in una ciotola con sale e olio.