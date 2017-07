Scialatielli mare e monti

PROCEDIMENTO

In una pentola con abbondante acqua salata sbianchire il broccolo calabrese tagliato in fiocchi. Contemporaneamente scottare il pomodoro ramato in acqua bollente e poi metterlo in una ciotola con ghiaccio per pelarlo. Appena sbianchito il broccolo fargli avere shock termico in acqua con ghiaccio precedentemente salata e poi scolare. Conservare un po' di acqua di cottura.

Pelare una melanzana e in una teglia forata mettere la buccia della melanzana e la pelle del pomodoro; infornare fino a che non si saranno essiccate entrambe le bucce.

In una padella mettere uno spicchio d’aglio, prezzemolo e un filo d'olio evo. Appena la pentola è calda, mettere le vongole e coprire con il coperchio; dopo 2 minuti aggiungere un mestolo di acqua per facilitarne l’apertura. Una volta pronte, sgusciarle tutte e conservare il liquido di cottura in un'altra padella.