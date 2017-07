Il rotolo di patate al forno è un piatto unico gustoso e scenografico, farcito con verza, speck e formaggio. Il rotolo di patate è un classico che mette sempre daccordo tutti, anche perché potete personalizzare il ripieno a seconda dei vostri gusti e degli ingredienti che avete in casa! Potete prepararlo in anticipo e cuocerlo prima di servirlo, farete un figurone!

PROCEDIMENTO

Lessate le patate con la buccia per circa 30 minuti. Lavate le foglie di verza e scottatele in acqua bollente per qualche minuto (dovranno essere tenere ma ancora sode e integre). Fatele asciugare su un canovaccio. Schiacciate le patate in una terrina,