Le polpette di scarola sono degli stuzzichini gustosi preparati con scarola, olive nere e peperoncino, impanate e poi fritte. Dorate fuori, di un verde brillante, quando ho preparato queste polpette di scarola non potevo credere che fossero così buone! Vi garantisco che sono buone anche fredde. Dopo averle fritte, ho mangiato le polpette di scarola caldissime e mi sono dovuta fermare per lasciare intatte quelle necessarie alla fotografia di questa ricetta

PROCEDIMENTO

Eliminate le foglie più esterne della scarola e il torsolo finale del cespo. Lavatela accuratamente più volte in acqua fredda, quindi lessatela in acqua bollente per 7-8 minuti.

Lo sapevate che...

La scarola è una delle verdure a foglia verde più versatili in cucina. Potete utilizzarla per gustosi ripieni, come contorno saporito o anche come condimento per la pasta. E poi, vogliamo parlare della pizza ripiena di scarola o di questa meravigliosa scarola imbottita? Guardate la video ricetta!