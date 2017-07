DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La pizza di anguria è un dessert fresco e scenografico preparato con una fetta di anguria (la base della finta pizza) farcita con crema allo yogurt e frutta fresca. Un modo bellissimo per far mangiare la frutta ai bambini, ma anche una soluzione facile e veloce per portare in tavola un dolce originale e leggero!