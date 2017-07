La piadina piccante ai broccoli è un piatto unico molto gustoso realizzato con le piadine fatte in casa e farcite con broccoli piccanti saltati in padella e formaggio. Io ho utilizzato la provola affumicata a fette, ma potete scegliere il formaggio che vi piace di più! La piadina ai broccoli è molto scenografica, soprattutto se, durante la cottura dei broccoli, farete attenzione a non disfarli troppo.

PROCEDIMENTO

Impastate il tutto per qualche minuto, poi trasferite l’impasto su un piano di lavoro e continuate a lavorarlo con le mani fino a renderlo elastico e omogeneo. Fate riposare il panetto ottenuto per circa 30 minuti. Dividete l’impasto in 6 parti uguali, date a ognuna una forma circolare e

Lavate i broccoli sotto l’acqua corrente e scottateli per uno o due minuti al massimo in acqua bollente. Scolateli bene. Fate soffriggere per qualche istante in una casseruola bassa l’aglio e il peperoncino in 3 cucchiai di olio. Aggiungete quindi i broccoli e saltateli per qualche minuto. Aggiungete un mestolo di acqua calda, regolate di sale, coprite con il coperchio e cuoceteli a fuoco vivo per circa 10 minuti. Togliete il coperchio e fate asciugare il liquido di cottura.