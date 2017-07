DIFFICOLTA" media

La pavlova alle fragole è un dolce goloso realizzato con una meringa, croccante fuori e soffice come una nuvola dentro. Si prepara in modo piuttosto semplice, a patto di seguire pochi semplici consigli! La pavlova, al contrario di quando potrebbe sembrare, non è eccessivamente dolce e stucchevole, anche perché il più delle volte si accompagna a frutta fresca, panna non zuccherata o yogurt greco che bilanciano la dolcezza con la loro acidità. Un dolce sontuoso ed elegante, perfetto per ogni occasione!