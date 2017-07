La pasta con melanzane e pesce spada è un primo piatto di pesce facile e gustoso preparato con pasta corta e un condimento leggermente piccante di melanzane, pomodori e pesce spada. La pasta con melanzane e pesce spada è un piatto colorato ed estivo, perfetto per un pasto veloce e informale ma comunque ricco di gusto! Mi raccomando, fate cuocere le verdure poco tempo in modo che i colori restino vivi e la consistenza croccante.

PROCEDIMENTO

Tagliate a cubetti il trancio di pesce spada. Scaldate un filo d'olio in un padella e cuocetevi i cubetti fino a quando non saranno leggermente rosolati. Tenete da parte.

In una casseruola soffriggete dolcemente l'aglio, il peperoncino e il prezzemolo tritato in 3-4 cucchiai di olio. Aggiungete le melanzane tagliate a cubetti e cuocete il tutto fino a quando non saranno tenere ma ancora sode. Qualche minuto prima di terminare la cottura unite i pomodori tagliati a pezzetti.