Marshmallows

PROCEDIMENTO

Mettere 36 gr di gelatina in fogli in ammollo in una ciotola di acqua fredda In un pentolino versare 120 ml di acqua, 450 gr di zucchero e 350 gr di glucosio In una planetaria montare gli albumi con un pizzico di sale Spolverare un foglio di carta da forno con 80 gr di amido e 150 gr di zucchero precedentemente setacciati Scaldare il composto a 120° C quindi aggiungere la gelatina in fogli precedentemente strizzata Aggiungere agli albumi semimontati il composto e continuare a montare fino al completo raffreddamento Dividere il composto in 2 ciotole versare qualche goccia di colore a piacere e mescolare fino ad ottenere un composto dal colore uniforme Con l’aiuto di una tasca da pasticcere stendere lunghe strisce di marshmallow sul foglio di carta da forno Far asciugare le strisce , tagliarle, versarle nel setaccio e scuoterle delicatamente per eliminare l’eccesso di amido e zucchero al velo.