I dolci di Alice "Torta alle pere e pistacchi"

Un dolce semplicissimo da realizzare, ideale per addolcire la colazione o l’ora del tè. L’aggiunta dei pistacchi crea in questa soffice torta una piacevole consistenza, che contrasta perfettamente con la scioglievolezza delle pere. Volendo, si possono sostituire i pistacchi con la stessa quantità di nocciole o mandorle.

per 4 persone

lievito per dolci

pistacchi non salati

PROCEDIMENTO

In un frullatore o in un mixer tritate i pistacchi. Tenete da parte tre cucchiai di granella che vi serviranno successivamente per la decorazione della torta. Aggiungete ai restanti pistacchi la farina, continuate a tritare e tenete da parte.