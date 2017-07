I Dolci di Alice: Gallette alle albicocche

Per la pasta brisè e per il ripieno

PROCEDIMENTO

Per la pasta brisè: in un mixer a tazza versate la farina bianca, la farina integrale, lo zucchero di canna, la scorza di limone, il sale e azionate le lame per amalgamare il tutto. Aggiungete il burro freddo tagliato a dadini e fate ripartire il mixer fino ad ottenere un composto sbriciolato. Unite l’acqua e lavorate fino a che non si sarà formata una palla.