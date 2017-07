I dolci di Alice: frappè all’anguria e latte di mandorle

Questa velocissima ricetta vi sarà utile in questi caldi giorni estivi. L’ anguria , dissetante e povera di calorie è la base per questo frappè , che non contiene lattosio e alimenti di origine animale. Potete sostituire lo sciroppo d’acero con un altro dolcificante, come lo sciroppo d’agave o il miele.

PROCEDIMENTO

Mettete i cubetti di anguria in un sacchetto per alimenti e riponetelo in freezer per un paio d’ore, fino a che l’anguria non si sarà completamente congelata. Quando vorrete gustare il vostro frappè mettete i cubetti di anguria congelata, lo sciroppo d’acero e il latte di mandorla in un frullatore e frullate fino ad ottenere una crema liscia. Versate nei bicchieri e decorate con le gocce di cioccolato.