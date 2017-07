I Dolci di Alice: cupcake alla mela con frosting alla cannella

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

Questi cupcake alla mela con frosting alla cannella sono perfetti per gli amanti dei gusti decisi e genuini. Lo zucchero muscovado dona una nota non troppo dolce a questo piccolo sfizio che vi potrete concedere per una colazione o una merenda golosa. Se volete potete preparare le basi in anticipo, si conservano un paio di giorni in frigorifero in un sacchetto per alimenti.