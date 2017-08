I Dolci di Alice: coppette ai fichi, miele e ricotta

In questo periodo in cui i fichi sono di stagione, ho deciso di esaltali in questo dolce molto semplice ma scenografico , ideale per finire in bellezza una cena tra amici. Adoro questo dessert nella sua semplicità, ma se volete potete arricchire la ricetta con della granella di mandorle, o aggiungere un cucchiaio di cacao alla crema di ricotta.

PROCEDIMENTO

In un’ ampia ciotola versate lo zucchero, la scorza di limone e la panna ben fredda. Montate il tutto con le fruste elettriche per 3-4 minuti, fino ad avere un panna semimontata. Aggiungete qualche cucchiaiata di ricotta che avrete ammorbidito con una spatola e continuate a usare la fruste a bassa velocità. Appena sarà tutto amalgamato smettete di lavorare il composto per non far impazzire la panna. Tagliate il picciolo e il fondo da un fico e tagliate 4 fettine dalla parte centrale, che serviranno per decorare le nostre coppette. Fate a dadini il resto dei fichi.