Il gelato alla fragola è un dessert fresco e goloso realizzato con fragole fresche, panna e latte. Potete servirlo nei classici coni o nei cestini di cialda, magari accompagnati da qualche ciuffetto di menta fresca! Se volete realizzare il gelato alla fragola senza gelatiera dovrete frullare tutti gli ingredienti (tranne la panna) e riporli in freezer per circa 20 minuti. La panna andrà montata a parte e aggiunta in un secondo momento. Non vi resterà che riporre di nuovo il tutto in freezer fino al momento di gustare il gelato alla fragola!