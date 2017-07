Le frittelle di Natale sono delle golose zeppoline lievitate fritte e realizzate con un impasto a base di patate lesse. Ve lo garantisco sono irresistibili, soprattutto quando, ancora bollenti, vengono tuffate nello zucchero semolato che vi resta incollato come una calamita :) Soffici soffici come solo un impasto a base di patate sa fare, le frittelle di Natale sono un ottimo modo per accogliere i vostri ospiti durante le festività natalizie!

PROCEDIMENTO

Per preparare le frittelle di Natale, lessate prima di tutto le patate in acqua bollente per circa 40 minuti. Sbucciatele e passatele allo schiacciapatate. Disponete la farina a fontana in una terrina capiente, aggiungete le uova, lo zucchero e il sale. Cominciate a impastare con le mani e unite anche le patate schiacciate.