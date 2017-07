DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

I fiori di zucca ripieni sono un secondo, ma anche un gustoso antipasto, realizzato con i fiori di zucca farciti con funghi e scamorza e cotti al forno per pochi minuti. La consistenza delicata del fiore di zucca diventa in cottura un tutt’uno con il ripieno morbido e non potrete resistere! Vi consiglio di non utilizzare la mozzarella che rilascerebbe molta acqua durante la cottura facendo ammorbidire troppo i fiori. Non avete i funghi? Divertitevi ad arricchire il ripieno con le verdure e i salumi che vi piacciono di più!