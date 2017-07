La ciambella di mais e ricotta è un dolce goloso e genuino preparato con farina di mais finissima e ricotta vaccina. Soffice e profumata, la ciambella di mais è perfetta per la colazione o la merenda e si conserva per diversi giorni! Spolverizzatela con lo zucchero a velo e provate a spalmare creme e confetture su ogni fetta…una delizia!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Sgusciate le uova in una terrina capiente, sbattetele con una frusta a mano insieme allo zucchero e alla ricotta a pezzetti. Quando avrete ottenuto un composto liscio e omogeneo, aggiungete il burro fuso tiepido e mescolate ancora. Raccogliete in una ciotola a parte tutti gli ingredienti secchi: le due farine, la fecola, il lievito e la vanillina.

Setacciate il tutto nell’impasto di uova e ricotta, amalgamando bene per evitare la formazione di grumi. Distribuite l’impasto in uno stampo per ciambella imburrato e infarinato