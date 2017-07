Chef - Mezzi pennoni rigati all'amatriciana

PROCEDIMENTO

Cuocere la passata di pomodoro in olio e peperoncino. A parte in una padella antiaderente soffriggere lentamente il guanciale tagliato a julienne.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Mantecare nella salsa di pomodoro e grattugiare una parte di pecorino romano.

Finitura - Impiattare e cospargere con pecorino romano e guanciale croccante.