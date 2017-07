La caprese cioccolato e pere è una golosa variante della tradizionale torta caprese ed è realizzata con un impasto a base di mandorle e cioccolato, impreziosito dalle pere e dall'arancia. La caprese cioccolato e pere è un dolce irresistibile, umido e "cioccolatoso", perfetto per una pausa dolce o una colazione energetica!

pere non troppo mature

lievito per dolci

cacao amaro in polvere

zucchero semolato + 2 cucchiai per le pere

PROCEDIMENTO

Sbucciate le pere, tagliatele a cubetti e cuocetele in una casseruola insieme allo zucchero e al succo d'arancia. Mescolate spesso e cuocete per circa 15 minuti. Togliete dal fuoco e tenete da parte.

Incorporate prima il cioccolato fuso ormai tiepido e poi la farina setacciata insieme al lievito e al cacao. Montate a neve non troppo ferma gli albumi, uniteli gradualmente all'impasto mescolando dal basso verso l'alto per non smontarli.