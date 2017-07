DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 persone

I biscotti variegati al cioccolato sono dei biscotti dolci perfetti da inzuppare a colazione in una tazza di latte fumante. Alti e delicati, questi biscotti variegati sono proprio come quelli che facevano le nonne e si realizzano con pochi semplici ingredienti. In questa versione ho aggiunto il cioccolato fondente per renderli più gustosi oltre che più scenografici grazie all’aspetto variegato che assumono una volta cotti e tagliati.