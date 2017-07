L' arrosto con patate è un classico della cucina italiana, un secondo piatto di carne che non può mancare sulla tavola delle feste. Preparato massaggiando la carne con un trito aromatico e accompagnato dalle patate novelle, l'arrosto con patate è un piatto succulento e di sicuro successo! Con la cottura lenta e a bassa temperatura otterrete un arrosto che si scioglie in bocca :)

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate le patate novelle, conditele con un filo d’olio, sale e pepe, paprica e rosmarino. Mescolatele bene per distribuire il condimento.

Ungete il fondo di una teglia larga e capiente, posizionatevi al centro l’arrosto e tutt’intorno le patate. Mettete al centro il termometro per carni che in forno a 130 gradi dovrà raggiungere la temperatura di 65 gradi per una cottura media.