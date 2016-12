17 luglio 2015 Verso il Luglio più caldo di sempre: gli effetti del caldo africano Le conseguenze della quasi totale assenza di precipitazioni e del caldo eccezionale di questo luglio che si prepara ad entrare nella storia

Forte siccità, incendi, crisi idrica del fiume Po e -90% di piogge al Nordovest nella prima metà di luglio. Sono questi gli effetti negativi delle intense e prolungate ondate di caldo che stanno colpendo il nostro Paese dall'inizio del mese. Stiamo vivendo un luglio fortemente anomalo dal punto di vista meteo-climatico: la presenza costante dell'Anticiclone Nordafricano - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - è la causa del caldo intenso e dell'afa che in questi giorni ci stanno facendo soffrire da Nord a Sud, con picchi elevati di temperatura e di umidità sia durante il giorno che nelle ore notturne.

I conti statistici si potranno fare solo dopo il 31 di luglio, ma alla luce della tendenza prevista per i prossimi giorni, questo mese per ora si presenta come il luglio più caldo e il più secco almeno degli ultimi 60 anni e potrebbe diventare a conti fatti il più caldo di sempre. Questo non è il solo primato che potrebbe essere battuto; sta emergendo infatti in tutta la sua gravità anche un'altra anomalia di questo periodo: la prima metà del mese ha visto un deficit delle precipitazioni a livello nazionale del 77% rispetto alla media, che diventa addirittura del 90% nelle regioni di Nordovest.

Nessuna perturbazione infatti è finora riuscita a penetrare la barriera costituita dall'Anticiclone, e le uniche piogge sono cadute durante gli episodi temporaleschi, spesso anche di forte intensità. Questa grave crisi idrica potrebbe provocare seri problemi agli ecosistemi presenti vicini alle foci dei tanti fiumi in secca perché l'acqua salata del mare potrebbe entrare all'interno dei fiumi per diverse centinaia di metri andando così a sconvolgere la flora e la fauna presenti nonché le coltivazioni agricole. Anomalie negative di pioggia: APRILE -34% in Italia

MAGGIO -24% in Italia

GIUGNO nella media a livello nazionale, ma - 23% a Nordovest



Se si considera la quantità di precipitazioni (a livello nazionale) nel periodo a partire dal mese di aprile, il 2015 in termini di siccità è al 3° posto (degli ultimi 60 anni) superato di poco dai leggermente più secchi 2006 e 2003 che sono attualmente detentori di diversi record storici. Nella classifica dei mesi più caldi della storia spicca al primo posto l'AGOSTO 2003 con quasi 28°C di media nazionale mensile. Al momento il LUGLIO 2015 si piazza al 2° posto con una media di circa 1°C più bassa.