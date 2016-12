27 febbraio 2015 Verona, prete condannato per estorsione Chiese 20 euro per benedire un defunto La denuncia è stata presentata da un'impresa di pompe funebri. Don Silvano Corsi prima della sentenza: "L'accusa mi sta facendo soffrire da più di un anno" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:15 - Un parroco di Verona, don Silvano Corsi, è stato condannato a un anno e due mesi per tentata estorsione. Al prete è costato caro l'aver chiesto a una impresa di pompe funebri 20 euro per benedire un defunto. "E' un assurdo" ha commentato il suo legale annunciando l'intenzione di impugnare il verdetto in appello.

A far partire l'indagine, come riporta il Corriere del Veneto, era stata una denuncia presentata dall'impresa di pompe funebri, che ha portato in aula, come prova contro il prete, un file audio che lo inchioderebbe. "Tutti lasciano almeno venti euro e se non verranno lasciati - avrebbe intimato don Corsi nell'intercettazione - non andrò a dare la benedizione e non permetterò di farlo nemmeno ai miei diaconi".



A nulla sono valse le parole che il parroco aveva postato due giorni fa in Facebook, in vista dell'udienza. Nel ricordare che l'accusa lo stava "facendo soffrire ormai da più di un anno e mezzo", don Corsi rinnovava "ancora una volta la sua fiducia nella magistratura veronese e nella sua saggezza nel giudicare".