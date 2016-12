Veneto, mamma riconosce in foto dell'Isis il figlioletto di 3 anni rapito dal papà

22 dicembre 2014 Veneto, mamma riconosce in foto dell'Isis

15:31 - Lidia Solana Herrera non ha dubbi. Quel bimbo con la fascetta in testa e, in un altro scatto, con il mitra al collo, è Ismail, il suo figlioletto di 3 anni rapito dal padre, Ismar Mesinovic che, a novembre del 2013, ha lasciato Longarone (Belluno), forse per "arruolarsi" con l'Isis. Gli scatti che ritrarrebbero il piccolo Ismail sono stati pubblicati su un sito jihadista. Anche per i carabinieri del Ros il bimbo ritratto sarebbe proprio Ismail.

Le ultime notizie riguardo Ismail sono di pochi giorni fa, quando un amico macedone di Ismar ha scritto un sms: "Ismail sta bene". Il messaggio è stato immediatamente girato ai carabinieri del Ros di Padova, che indagano sulla presenza di jihadisti in Veneto.