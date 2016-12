Valeria,Hollande: vicino a famiglia

"Condivido il dolore della famiglia e di tutta l'Italia. Valeria era venuta da noi in Francia per amore della vita e della cultura e ha trovato la morte sotto il fuoco dei terroristi". E' il messaggio del presidente francese Francois Hollande letto durante i funerali di Valeria Solesin. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha aggiunto che "Non abbiamo alcun dubbio su come poteva essere Valeria e ci mancherà molto".