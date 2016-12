Padova, uomo aggredisce carabiniere e viene ucciso

Retro macchina

Un 33enne, Mauro Guerra, è stato ucciso a Carmignano Sant'Urbano, nel Padovano, da un proiettile esploso da un carabiniere. Il militare, assieme ad altri colleghi e al personale sanitario, era intervenuto per calmare la vittima, che stava dando in escandescenze dopo una lite in famiglia. Un secondo carabiniere è rimasto gravemente ferito da Guerra, che lo ha colpito fratturandogli il cranio, la mandibola e sei costole.