Padova: taglio e piega più cari per i bianchi, il sindaco chiude il salone

L'ordinanza parla di una sospensione dell'attività di parrucchiera per motivi di sicurezza e igiene. Ma la polemica sul locale, un negozio di Padova, era stata sollevata dagli amministratori locali della Lega Nord perché in quel salone, il "Gloria", i prezzi erano più alti per gli italiani che per gli stranieri. E si era parlato di razzismo al contrario.