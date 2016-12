Maltempo, inferno nel Veneziano: tromba d'aria provoca un morto e almeno 30 feriri

Gravi i danni alle case, alcune delle quali sono state scoperchiate. La situazione più preoccupante è quella nell'area di Cazzago di Pianiga, colpita da una fortissima tromba d'aria che ha provocato danni ingenti alle abitazioni e ai negozi. Due persone sono rimaste uccise nella zona di Sambruson di Dolo, 30 feriti, tre dei quali gravissimi. Una delle due vittime è un anziano che era a bordo di un'auto sollevata dalla tromba d'aria e poi sbattuta a terra.



Tutto è successo attorno alle 17 e 30, quando, dopo giorni di sole e di temperature torride, quasi sull'intero Veneto si è scatenato il maltempo. La situazione è stata seguita in ogni momento dal governatore del Veneto, Luca Zaia, in contatto con l'assessore alla Protezione Civile, Giampaolo Bottaccin, il responsabile del Suem 118, Paolo Rosi e della Protezione Civile, Roberto Tomellato. Per giovedì Zaia ha convocato una Giunta regionale straordinaria proprio per affrontare la situazione e per una prima conta dei danni.



"Abbiamo - ha detto il presidente veneto - un sistema di intervento ben collaudato dai purtroppo numerosi eventi calamitosi accaduti negli ultimi anni e tutti i nostri uomini, sanitari, volontari e tecnici, stanno ancora una volta gettando il cuore oltre l'ostacolo". Proprio la conta dei danni richiederà probabilmente un attento esame.



Lanciata raccolta fondi - Mentre continua la conta dei danni sulla riviera del Brenta, la Pro Loco di Mira, uno dei paesi colpiti dalla tromba d'aria, ha lanciato una raccolta fondi. Le indicazioni per effettuare le donazioni, con carta di credito, bonifico o attraverso PayPal, sono disponibili sul sito dell'associazione.



Udine, bimba colpita da un fulmine - Una bambina di 8 anni è stata colpita da un fulmine mentre si trovava in casa di alcuni parenti a Ovaro (Udine), dove imperversava un forte temporale. Pare che fosse con il nonno accanto a un lavatoio, quando si è abbattuta la scarica. Sul posto sono intervenuti un elicottero del 118 e i vigili del fuoco. La bambina è stata portata all'ospedale di Tolmezzo dove è ricoverata in condizioni non gravi: non avrebbe riportato ustioni.