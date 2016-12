Donna scomparsa a Padova, tre fermi: anche l'ex fidanzato che l'ha vista per ultimo

Tre persone sono state fermate con l'accusa di omicidio premeditato in concorso per la scomparsa di Isabella Noventa , di cui si sono perse le tracce a metà gennaio . La donna, 55enne di Albignasego ( Padova ) , secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa. I fermati sono l'amico ed ex fidanzato Freddy Sorgato , la sorella di quest'ultimo, Debora , e l'amica tabaccaia di Isabella, Manuela Cacco . Il movente sarebbe di natura passionale.

Una delle due donne fermate, Manuela Cacco, era legata sentimentalmente a Freddy Sorgato, come detto ex fidanzato di Isabella. Ora le indagini si concentrano sulla ricerca del corpo, che non è ancora stato trovato.



Sorgato, 45enne maestro di ballo, sarebbe stato l'ultimo a vedere la donna prima della scomparsa.



I tre, sottoposti a lunghi interrogatori in Questura a Padova, non hanno rilasciato una vera e propria confessione ma, secondo fonti qualificate, hanno fatto delle ammissioni che hanno confermato le ipotesi investigative.



In particolare, c'è stata la conferma che la donna col piumino bianco ripresa dalle telecamere di sicurezza in Piazza dei Signori la sera stessa della scomparsa, il 15 gennaio scorso, non fosse Isabella ma una sua controfigura, ossia una delle due donne fermate.



Movente passionale - Alla base dell'omicidio ci sarebbe un movente passionale. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta.