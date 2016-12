Venezia, tre cani bagnino salvano una coppia nel mare di Caorle

20:02 - Tre cani bagnino, due labrador e un pitbull in compagnia dei loro istruttori, hanno tratto in salvo nel mare di Caorle (Venezia) una coppia di bagnanti in difficoltà a causa delle onde e del vento. I due giovani, un uomo e una donna di Portogruaro, sono stati riportati a riva e stanno bene. Da anni a Caorle è attivo un servizio di unità cinofile da soccorso in acqua che opera in collaborazione con i bagnini che gestiscono la sicurezza della spiaggia.