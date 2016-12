Svaligiano duty free in crociera durante il viaggio di nozze: denunciati

08:53 - Sarà davvero un viaggio indimenticabile quello di due neosposi siciliani che, in compagnia di quattro amici, tutti incensurati, hanno pensato bene di passare la loro luna di miele svaligiando i negozi duty free della crociera che avevano scelto per festeggiare. I colpi sono stati messi a segno ripetutamente a bordo della "Costa Fascinosa" partita dalla Grecia e diretta a Venezia, tanto che il personale di bordo ha allertato la polizia di frontiera.

Visionate le immagini di sorveglianza a bordo della nave, i sospetti sono ricaduti subito sugli sposini e i loro amici. Al momento dello sbarco a Venezia, come riporta OggiTreviso, i sei, che viaggiavano con cinque figli minorenni, sono stati fermati e portati in commissariato: all'interno dei loro bagagli è stata trovata la refurtiva. Profumi, borse e abiti firmati, ma anche orologi e porta documenti. Per loro è scattata la denuncia per furto aggravato continuato.