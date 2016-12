Padova, manette a clochard invalido Bufera sull'intervento di quattro vigili

16:40 - Quattro agenti della polizia municipale immobilizzano a terra e ammanettano un mendicante invalido. E' quanto accaduto a Padova, nel giorno del mercato di Prato della Valle. Un testimone, Andrea Saggion, ha filmato la scena e ha postato il video su Facebook. Il video ha scatenato l'indignazione di molti, perché l'intervento dei vigili appare decisamente sproporzionato rispetto alla reale capacità offensiva del clochard.

"Sono rimasto di stucco quando la vigilessa l'ha esortato ad alzarsi e a fare in fretta. Lui non ha fatto altro che spiegare il motivo per cui si trovava lì ma dopo poco è arrivato un terzo vigile urbano con i guanti e le manette", racconta l'autore del filmato a Il Mattino di Padova.



"A quel punto - prosegue - il mendicante si è spaventato e ha lanciato le stampelle. Così è arrivato in supporto un quarto vigile e tutti insieme si sono avventati su quel povero uomo che gridava, chiedeva aiuto e diceva di sentire male ad un braccio. Credo l'abbiano sedato sul posto perché, poco dopo l’arrivo dell’ambulanza, quel mendicante ha smesso di gridare.



La replica: "Era molesto" - "Il mendicante in questione era molesto e stava dando fastidio alla gente: sono arrivate anche telefonate ai carabinieri. Per quel che riguarda le polemiche, è il tentativo maldestro di qualche giovane di sinistra che sull'argomento sicurezza dovrebbe solo tacere", replica l'assessore alla sicurezza, Maurizio Saia.