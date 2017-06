8 giugno 2017 12:42 Solo acqua per settimane:muore 57enne Indagato medico-guru della dieta shock Una donna sarda, già affetta da sclerosi multipla, si era rivolta ad un dottore di Perugia per perdere peso con la digiuno-terapia

Maria Carmela De Mulo, 57enne sarda, si era rivolta ad un medico di Perugia regolarmente iscritto all'albo e scoperto online per perdere peso attraverso l’agopuntura e la digiuno-terapia. La donna però è morta dopo essersi recata proprio in Umbria e aver seguito per circa tre settimane una dieta shock: niente cibo, solo acqua. La vittima inoltre era affetta da sclerosi multipla. Ora è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

Tre litri al giorno - Come riporta il Resto del Carlino, la donna era intenzionata era a perdere peso nonostante la diagnosi di sclerosi. Per questo aveva deciso di seguire le indicazioni del medico-guru, che su internet pubblicizzava la digiuno-terapia come la "migliore delle diete per sconfiggere ed eliminare i più pericolosi nemici della nostra salute, cioè tutte le sostanze inquinanti e tossiche, sia esogene che endogene". Da metà maggio la 57 si è quindi nutrita con tre litri d'acqua al giorno,dimagrendo di dieci chili. Dopo un malore, è stata portata in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove i medici hanno constatato il decesso.