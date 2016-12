Tutti i viaggi apostolici di Papa Francesco

Dal 22 luglio al 29 luglio 2013 a Rio de Janeiro per celebrare la XXVIII Giornata mondiale della gioventù: è la prima visita apostolica di Bergoglio. L'ultima, attualmente in corso, ha portato Papa Francesco in Africa (Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana). Negli ultimi due anni in tutto i viaggi del Pontefice all'estero sono stati undici.