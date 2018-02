Riva del Garda, 16enne scomparso da venerdì pomeriggio

Da due giorni non si hanno più notizie di Marco Boni, ragazzo di 16 anni che frequenta il liceo Maffei a Riva del Garda. Avrebbe dovuto incontrarsi venerdì pomeriggio con la madre dopo essere andato in palestra o aver fatto un'escursione in montagna. I soccorritori lo stanno cercando e gli amici hanno pubblicato la sua foto con un appello: "Se qualcuno l'avesse visto chiami la polizia".