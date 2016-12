Prostituta uccisa, arrestato killer

I carabinieri hanno arrestato un marocchino di 28 anni per l'omicidio di una prostituta avvenuto il 31 marzo, nella pineta tra Vecchiano (Pisa) e Torre del Lago (Lucca). La donna fu uccisa con 14 coltellate per aver rifiutato una prestazione sessuale. Il provvedimento di custodia cautelare è stato notificato in carcere a Livorno, dove l'uomo è detenuto da aprile scorso dopo essere stato arrestato per avere rapinato un transessuale.