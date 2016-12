Pistoia, ladri in azione in un campo rom: refurtiva dal valore di 6.500 euro

16:22 - Ladri in azione in un campo nomadi di Pistoia, vicino all'ospedale S. Jacopo. Il furto è avvenuto all'interno di una casetta di legno nella quale abita una coppia di anziani di origine rom. Marito e moglie si erano assentati la mattina di domenica per circa mezz'ora. Una volta rientrati hanno trovato l'abitazione messa a soqquadro, mentre mancavano una borsa di Gucci e alcuni gioielli. La refurtiva ammonta a un valore di circa 6.500 euro.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia.