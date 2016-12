Pisa, bimba colpita da meningite B: Asl invita a maxi-profilassi

Una bambina di 3 anni è ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze per un caso di meningite. La piccola, di San Giuliano Terme, è in prognosi riservata, ma starebbe rispondendo alle cure. Si tratta di un caso di meningite B, quindi meno pericoloso rispetto al tipo C. La piccola il 4 ottobre era stata al cinema Isola Verde di Pisa mentre il 6 al nuovo McDonald's della Darsena pisana. Lo rende noto l'Asl 5 invitando "tutti coloro che potrebbero essere entrati in contatto con lei a presentarsi agli ambulatori della Asl per sottoporsi alla profilassi".