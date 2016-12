17 novembre 2014 Piove in treno sulla tratta Aulla-Pisa: i pendolari aprono gli ombrelli Un utente pubblica su Facebook gli scatti del pavimento e dei sedili bagnati e di alcuni passeggeri seduti nella carrozza che si "arrangiano" come possono Tweet google 0 Invia ad un amico

18:07 - Piove in un vagone del treno della tratta Aulla-Pisa e i pendolari per ripararsi aprono gli ombrelli. A "denunciare" la situazione è stata una ragazza, che ha pubblicato alcuni scatti su Facebook su una pagina creata ad hoc dal titolo significativo "I problemi della Linea FS Pisa-Aulla". Non è la prima volta che si presentano disagi simili. Già un anno fa, nel novembre 2013, i passeggeri della medesima tratta lamentarono la stessa situazione.

Immediata la segnalazione alle Ferrovie dello Stato. Le foto mostrano come grosse gocce d'acqua cadano dalla copertura e dai vetri, bagnando i sedili, costringendo i pendolari ad aprire l'ombrello per ripararsi. "A seconda della pendenza - commenta con ironia la ragazza che ha pubblicato gli scatti - piove da un lato o dall'altro della carrozza: le persone quindi si spostano di continuo".