Maltempo, allerta in tutta la Toscana Allagata Livorno, danni alla sinagoga

Strade allagate a Livorno per le forti precipitazioni che hanno colpito la città. I tetti di molte case sono stati danneggiati da una tromba d'aria che ha devastato il centro del capoluogo toscano, in particolare nella zona del Mercato. Vigili del fuoco e Protezione civile sono stati costretti a intervenire in diverse strade della città e dei comuni limitrofi per la messa in sicurezza dei tetti.

A causa della forte pioggia, sempre in città, è stata temporaneamente chiusa al traffico via Firenze, dove la Protezione civile è subito intervenuta con un'idrovora per l'allagamento di un sottopasso. Disagi anche sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno con tratti di strada allagati a Collesalvetti, Vicarello e nella zona dell'interporto di Livorno. La superstrada è sempre stata percorribile, anche se in alcuni punti su una sola corsia.



Gravi danni alla sinagoga - Pesantemente danneggiato anche il tempio ebraico, dove si sono infrante diverse vetrate della facciata con caduta di frammenti all'interno della struttura. Le trombe d'aria hanno riguardato la zona Buontalenti e il fronte mare (Scali Cialdini e Scali Manzoni).



Il sindaco, Filippo Nogarin, invita inoltre i cittadini ad avere particolare prudenza e a non sostare nei prossimi tre giorni (almeno fino a mercoledì) sotto i palazzi segnalati che presentano ancora tegole pericolanti.



Tromba d'aria nel Grossetano, nessun ferito - Una tromba d'aria si è abbattuta sul paese di Montieri, sulle colline in provincia di Grosseto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la strada da un un palo dell'Enel e uno della Telecom che sono rimasti danneggiati. Molti rami degli alberi sono finiti in terra. Non ci sono feriti.



In Toscana forte temporali fino a lunedì mattina - Confermato il codice giallo per forti temporali nelle zone interne e in quelle a sud-est della Toscana. L'avviso di criticità emesso dalla Protezione civile regionale riguarda tutta la regione fino alla mezzanotte di domenica e le aree dei bacini Arno-Casentino, Arno-Valdarno Superiore, Valdichiana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Costa meridionale e Giglio, Ombrone Grossetano fino alle ore 7 di lunedì. Possibili forti temporali su tutta la regione, con intense precipitazioni, fulmini, forti colpi di vento e locali gradinate.



Firenze, morto pescatore di 19 anni colpito da ramo - Intanto è morto, all'ospedale fiorentino di Careggi, il diciannovenne rimasto ferito per essere stato colpito da un ramo durante il nubifragio che si è abbattuto su Firenze il primo agosto. Il giovane fu travolto dal ramo mentre era a pescare sull'Arno. Le sue condizioni erano state considerate fin da subito molto gravi. Aveva riportato molti traumi, il più grave alla testa.