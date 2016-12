Giglio: conosciuti per il naufragio della Concordia, scelgono l'isola per le nozze

Per le nozze, infatti, hanno scelto la chiesa di San Rocco a Giglio Campese, che per la prima volta nella storia ha visto celebrare un matrimonio. Sull'isola i due hanno anche deciso di rimanere a vivere, per quanto Francesco arrivi da Roma e lei dalla provincia di Benevento. Presenti alla cerimonia parenti, amici e tantissimi gigliesi.



All'esterno della chiesa, un picchetto d'onore ha accolto gli sposi. "Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini ed hanno voluto condividere con noi la gioia di questo giorno", raccontano. "Abbiamo scelto di sposarci qui perché dovevamo ringraziare quest'isola con la sua gente per esser stata testimone, complice e straordinario scenario della nostra storia d'amore".