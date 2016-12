Follonica, un sub muore in mare

Un sub è stato trovato morto a Follonica (Grosseto) nella zona di Pratoranieri. Sembra che l'uomo, di circa 50 anni, sia uscito in mare questa mattina intorno alle 9. Non vedendolo rientrare, la moglie alle 11 ha dato l'allarme alla guardia costiera. Il corpo dell'uomo è stato avvistato mentre galleggiava in mare e recuperato, per essere poi portato a riva. Sono intervenuti la guardia costiera e la municipale di Follonica.