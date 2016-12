12:30 - Il corpo di Roberta Ragusa sarebbe molto vicino alla casa dove la donna abitava e lavorava in vita. Ne è sicuro Anthony Michele Fois, sensitivo della Valdera, che ha indicato con precisione il punto in cui scavare alla Procura di Pisa, dove è stato ascoltato dal pubblico ministero Aldo Mantovani. "Roberta è entrata in contatto con me", ha assicurato Fois agli inquirenti.

E' arrivata così una nuova richiesta di controlli: il cadavere sarebbe a Gello, vicino al campo sportivo. E il sensitivo, che ha già fatto un sopralluogo sul posto con un amico investigatore, avrebbe trovato "precisi riscontri a quello che avevo percepito nel contatto con l'entità", come scrive La Nazione.



Fois dice di esercitare la sua "arte" da quando, a 29 anni, si accorsi d "avere gli stessi poteri del nonno, cioè la facoltà di sentire, di entrare in contatto con l'aldilà". Quella possibilità gli permette, dice, di "alleviare i problemi degli altri, e la gente ne ha davvero tanti".



Il sensitivo racconta di aver "incontrato" Roberta nella primavera del 2012, durante una trasmissione in tv sul giallo di Gello. "Mi è bastato cercare sul computer la mappa della zona in cui abitava Roberta - dice - per sentire una forte attrazione verso il campo sportivo di Gello".



E racconta la "visione", in cui Roberta gli dice di cercare vicino a una pianta, vicino alla metna. Trova la pianta e il punto preciso. Poi rivede Roberta e qualcuno che la soffoca mettendole le mani al collo. Insomma, lui ne è sicuro: il corpo della donna si trovà la sotto.