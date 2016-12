E' iniziato l'ultimo viaggio della Costa Concordia. Due anni e mezzo dopo il naufragio, il relitto ha lasciato le acque del Giglio. "Sarà una bella giornata per il Paese", ha detto l'ammiraglio Stefano Tortora, collegamento tra pubblico e privato nelle operazioni per il rigalleggiamento del relitto della Costa Concordia. "Questo trasferimento - ha detto - restituisce alla Concordia un minimo di dignità".

19:27 Concordia, rischio nuovo sequestro

Il ritrovamento, durante la fase di smantellamento a Genova, dell'ultimo disperso del naufragio di Costa Concordia, il cameriere indiano Russell Rebello, porterebbe al nuovo sequestro della nave che sarebbe, in questo caso, operato dalla procura di Grosseto in quanto il 'locum commissi delicti' è l'isola del Giglio, di competenza quindi della procura toscana.

14:57 De Falco: "Era l'ora, Giglio torna paradiso"

"Era l'ora. Adesso il Giglio potrà riacquistare la sua dimensione di una delle isole più belle dell'arcipelago toscano". Così il comandante Gregorio De Falco dopo la partenza della Costa Concordia. De Falco non ha voluto però commentare le parole di Francesco Schettino che si è detto fiducioso sull'operazione: "Non mi pare un aspetto così interessante in questa vicenda".

14:39 Aperta la sala dell'unità di crisi a Genova

E' entrata in funzione nella sede della Capitaneria di Porto di Genova, in concomitanza con la partenza di Costa Concordia dall'isola del Giglio, l'unità di crisi che seguirà tutte le operazioni di trasferimento del relitto fino all'interno del porto di Genova.

14:38 Non più visibili le macchie al largo della Corsica

Non sono più visibili le due macchie a largo delle coste della Corsica segnalate dalla rilevazione aerea compiuta dalla Capitaneria di Porto. Il volo di ricognizione effettuato dalla stessa Capitaneria nell'ambito della "procedura di validazione" disposta dal ministro Galletti non ha più evidenziato le possibili criticità emerse in precedenza.

14:36 La nave a circa sette miglia dal Giglio

Dopo circa tre ore di navigazione la Concordia si trova ora a 7,5 miglia dal dal Giglio. L'isola, che vista dai pressi della Concordia è poco più di un puntino, è ormai alle spalle della nave che ha puntato la prua a nord-ovest per lasciarsi l'isola di Montecristo sulla destra.

11:54 Costa: "Difficile non commuoversi"

"E' difficile non commuoversi, e quindi passo ai dati. La nave naviga a due nodi, tutto ha funzionato perfettamente. Tra la notte di sabato e domenica mattina arriverà a Genova con entrata in porto domenica mattina". Lo ha detto il responsabile del progetto per Costa, Franco Porcellacchia, parlando della rimozione della Concordia. "In questa opera grande merito ha avuto l'ingegneria italiana anche se Nick Sloane è stato il nostro goleador".

11:47 Gabrielli: "Soddisfazione sia sobria"

"Vi comunico in maniera ufficiale che la nave è partita". Lo ha detto il capo della protezione civile Franco Gabrielli. "E' una soddisfazione che deve essere misurata e sobria, che non può prescindere dal perché siamo qua".

11:31 Applauso nel Centro di coordinamento

Un lungo applauso nel Centro di coordinamento delle operazioni di rimozione della Concordia, sul Giglio, è scoppiato quando è stata data la comunicazione dell'arrivo dell'ultimo via libera per la partenza del relitto. Nel centro operativo anche il capo della Protezione Civile Gabrielli e il sottosegretario Delrio.

11:15 "Un onore tagliare l'ultimo cavo che ancorava la Concordia"

"Un'emozione enorme e un onore. Sì, sono stato io": l'uomo che ha tagliato l'ultimo cavo che teneva ancorata la Costa Concordia all'isola del Giglio, una specie di cordone ombelicale della nave, si chiama Wietsman Roets e viene dal Sudafrica, come Nick Sloane. Era a bordo del rimorchiatore Sarom VIII.

11:14 Concordia procede a 1,9 nodi

Il relitto della Concordia è in navigazione verso Genova. Sta ora procedendo ad una velocità di 1,9 nodi.

10:55 Relitto a un miglio dalle coste del Giglio

Per la prima volta da due anni e mezzo, per vedere il relitto della Costa Concordia, dall'Isola del Giglio bisogna guardare all'orizzonte. La Concordia ormai è a quasi un miglio dalla costa.

10:43 Iniziato l'ultimo viaggio della Concordia

E' iniziato all'Isola del Giglio l'ultimo viaggio della Costa Concordia.

10:35 In arrivo al Giglio il sottosegretario Delrio

Il sottosegretario alla presidenza Graziano Delrio sta arrivando all'Isola del Giglio per seguire le ultime fasi dell'operazione.

10:06 Marinaio solitario intercettato dalla Guardia Costa

E' stato intercettato dalla Guardia Costiera e riaccompagnato al porto del Giglio il marinaio solitario che, a bordo di una piccola imbarcazione a vela, ha violato lo spazio di interdizione attorno al relitto della Concordia navigando ed esponendo uno striscione con scritto: "Grazie a tutti". La piccola performance è stata seguita con curiosità dalle decine di persone assiepate sul molo per seguire le ultime operazioni di rimozione della Concordia dall'Isola del Giglio.

09:41 Marinaio solitario si avvicina al relitto: "Grazie a tutti"

Un marinaio solitario su una piccola barca a vela è uscito dal porto dell'Isola del Giglio dirigendosi in direzione del relitto della Concordia. Dalla barca sventola un pezzo di stoffa con su scritto in rosso: "Grazie di cuore a tutte le ditte". In questo momento sono in corso le operazioni di rotazione del relitto. Attorno alla Concordia la navigazione è interdetta ai natanti che non facciano parte delle operazioni di rimozione.