Camilli, oggi autopsia salma

00:09 - Subito dopo l'esame autoptico, che avrà luogo oggi al Policlinico Gemelli, la salma di Simone Camilli proseguirà per Pitigliano, nel Grossetano, dove alle ore 18 nella cattedrale si svolgerà il funerale. Nella stessa chiesa di Pitigliano, il padre del reporter è il sindaco della cittadina, la comunità locale e diocesana ieri sera si è radunata per un momento di preghiera in suffragio di Simone e di sostegno per i suoi familiari.