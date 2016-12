Expo, al padiglione della Colombia è la Giornata dell'indipendenza

Grande entusiasmo all'Expo di Milano per il National Day, la giornata in cui si celebra l'indipendenza colombiana. Alla parata a cui hanno partecipato le associazioni dei residenti colombiani in Italia e anche il presidente Juan Manuel Santos ha inviato un messaggio, con il quale rivolgendosi agli italiani ha affermato: "Venite a esplorare il nostro Paese, visitate i suoi maestosi paesaggi e incontrate la sua gente". Il Decumano è stato ravvivato dalla sfilata colorata di migliaia di persone che hanno danzato a ritmo delle musiche tradizionali.