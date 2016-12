Charlie Hebdo, anche Milano scende in piazza in ricordo delle vittime

19:13 - "La nostra presenza oggi è doverosa e io personalmente sono qui come milanese di vecchia data per sottolineare ancora una volta agli italiani che siamo dalla loro parte, non dall'altra". Lo ha detto Abdel Hamadi Shaari, fondatore dell'Istituto culturale islamico di viale Jenner partecipando al presidio in piazza del Duomo a Milano in ricordo delle vittime dell'attentato di Parigi, promosso da Emergency.

All'iniziativa hanno partecipato Acli, Arci, Fiom, Anpi, sigle politiche di sinistra, associazioni pacifiste, di volontariato e la comunità islamica di Milano.



Imam via Padova: "Collaboriamo per la pace" - Lavoriamo per la pace, collaboriamo per la pace assieme". A chiederlo è Mahmoud Asfa, l'imam della Casa della cultura islamica di viale Padova, a Milano, dal palco montato in piazza Duomo per il presidio in ricordo delle vittime dell'attentato alla redazione parigina di Charlie Hebdo.



"Sono felice di vedere tante anime italiane in questa piazza che vogliono la pace. Ho un messaggio per voi: basta seminare odio, collaboriamo per diffondere la pace. Andiamo nelle scuole, nelle chiese, nelle moschee, nelle sinagoghe. In via Padova - ha spiegato - abbiamo sempre condannato chi predica odio e vuole il male perché non sono bravi musulmani. Sono persone che hanno disonorato il Profeta e la sua parola".